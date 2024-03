Monheim Gymnasiasten positionieren sich gegen Sexismus und Rassismus

Wer kann an Demokratie teilnehmen? Was ist mein Verständnis von Freiheit? Und fühle ich mich in der Gesellschaft repräsentiert? Mit diesen Fragen haben sich in den vergangenen Wochen knapp 30 Schülerinnen und Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums in Zusammenarbeit mit der städtischen Kunstschule beschäftigt. In dem Workshop „Let's Face It – Demokratie stärken, Vielfalt gestalten“ sind großformatige Fotoarbeiten entstanden, die die Teilnehmer nun im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus präsentieren. Am Wochenende wurde die Ausstellung „Zusammen lauter!“ im neuen Pop-Up-Store an der Alte Schulstraße eröffnet.