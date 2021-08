50 Jahre Städtepartnerschaft : Fellmützen und Feuerwehr-Allrounder

Die Stadtkapelle von Wiener Neustadt spielte mit Märschen auf, bevor Bürgermeister Daniel Zimmermann und sein österreichischer Kollege Klaus Schneeberger die Gäste begrüßten. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Mit Livemusik vom Stadtorchester, Bier und Wein feiertten Monheimer und Gäste aus Wiener Neustadt das 50-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft. Ein gemütliches, stimmungsvolles Fest unter einem gnädig sonnigen Himmel.

Von Dorothee Schmidt-Elmendorff

Wer sich am Samstagabend der Monheimer Altstadt näherte, verfiel unwillkürlich in einen zackigen Gleichschritt. Auf der Bühne im Eingang der Turmstraße spielte die Stadtkapelle aus Wiener Neustadt den auf die Städtepartnerschaft komponierten Marsch von Anton Pürgner. Monheims erste Partnerstadt hatte ihre Kapelle als Botschafter mitgebracht, um mit Marsch, Polka und Walzer – so das Repertoire – das ausgeprägte Traditionsbewusstsein der ehemaligen K & K-Monarchie zu betonen. In seiner abgewandelten folkloristischen Variante vermittelt es vor allem eines: bodenständige Gemütlichkeit.

Auf die hob auch Klaus Schneeberger, Bürgermeister der Partnerstadt, in seiner Erwiderung auf die Begrüßung von Bürgermeister Daniel Zimmermann ab, was seiner Entourage auf der Empore vor dem Zollhäuschen direkt ein „Prooosit auf die Gemütlichkeit“ entlockte.

Für diese auch dem Rheinländer nicht wesensfremde Eigenschaft bot das idyllische Ensemble aus Fachwerkhäuschen die passende Kulisse. Der Sommer kehrte für einen Tag zurück, an den Biertischen saßen Hunderte bestens gelaunter Menschen, tranken Kölsch oder Burgenländische Weine und aßen Currywürste oder Rindsgulasch.

Ein Mann der ersten Stunde der 50-jährigen Partnerschaft ist Paul Fuchs, heute Ehrenvorsitzender des privilegierten uniformierten Bürgerkorps. „Diese historische Gruppe hatte einst die Stadtverteidigung inne, hat für Ordnung und Sicherheit gesorgt“, erklärt er. In militärische Auseinandersetzungen sei man aber nie verwickelt gewesen. Markantestes Ausstattungsteil ist die Bärenfellmütze, die, wie der aktuelle Kommandant Wilhelm Gasch erläutert, die schon großgewachsenen Mannen noch größer erscheinen lassen soll. Als 1971 das Bundesschützenfest in Monheim stattfand, wurde die Partnerschaft zwischen den St. Sebastianus-Schützen und den Fellmützen begründet. „Die Österreicher feiern selber gar kein Schützenfest“, wundert sich Brudermeister Holger Klenner. Alle zwei Jahre bereichern sie aber das hiesige mit ihren auffälligen Uniformen. „Wir treten vor allem bei Veranstaltungen der Theresianischen Militärakademie und bei kirchlichen Festen in Wiener Neustadt auf“, so Gasch.

Ein wesentlicher Pfeiler der Partnerschaft ist aber die Feuerwehr. „Unsere Wehren unterscheiden sich vor allem in der Organisation: Die Monheimer gründet sich auf die Hauptamtlichen, bei uns sind alle 150 Feuerwehrleute Freiwillige“, berichtet Herbert Schanda, der ehemalige Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt und Feuerwehrhistoriker. „Das heißt: Wir müssen durch Technik ersetzen, was wir nicht an Manpower haben,“ ergänzt Alfred Grimm, der unter anderem bei der Betriebsfeuerwehr des Landeskrankenhauses aktiv ist. „Wir haben 27 Fahrzeuge und sieben bis acht Container mit Spezialausrüstung für verschiedenen Einsatzlagen, die wir dann wahlweise auf unsere Tieflader packen.“ Grimm war über auch über vier Jahrzehnte im Sonderdienst Flugdienst tätig. „Wir sind die einzigen, die Löschkübel an militärische Flugzeuge hängen dürfen“, berichtet er stolz. Brandbekämpfung aus der Luft, angesichts des unwegsamen Bergregionen oft die einzige Option, war in diesem Sommer wegen einer Hitzewelle im Osten der Alpenrepublik ein großes Thema. Zum Einsatzgebiet der Freiwiligen Feuerwehr gehören aber auch die Autobahnen und das Flugfeld der Diamond Aircraft, das Werk produziert kleine Sportflugzeuge. „Dafür haben wir Großtanklöschfahrzeuge mit bis zu 10.000 Liter Fassungsvermögen“, so Schanda. „Mit den Monheimer Kollegen tauschen wir uns viel aus, unsere Aufgaben als öffentlich-rechtliche Körperschaft sind zwar vorgegeben, aber in der Praxis, etwa bei der Mannstärke und den Ausrückzeiten, haben wir mehr Freiheiten“, so Grimm. Was die Ausgaben der Stadt für die Feuerwehr angehe, weise man den eigenen Bürgermeister gerne auf das Monheimer Beispiel hin, sagt Schanda mit einem Augenzwinkern.

Die Herzlichkeit ist etwas, was die Niederösterreicher mit den Rheinländern verbindet, findet Emil Drösser. Als er Anfang der 1970er erstmals nach Wiener Neustadt reiste – mit den Panikern aber auch privat – fürchtete er Ressentiments, aber die Sorge habe sich schnell als unbegründet herausgestellt. „Wir wurden herzlichst aufgenommen.“ Er habe auch ein Singspiel über die Gemeinsamkeiten der beiden im Krieg stark bombardierten Städte komponiert.