Serie - Monheim in den Zwanzigern : Die Grundschule entdeckte das Kind im Kinde

Das Klassenfoto stammt zwar nach Angaben des Archivars des Deusserhauses aus dem Jahr 1908, aber die darauf abgebildeten Kinder sind Monheimer. Die Schuluntersuchungen, die in den 20er Jahren an den meist armen Bauernkindern vorgenommen werden, bringen fürchterliche Erkrankungen zutage. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Wer allgemeine Informationen über das Schulwesen in der Zeit der Weimarer Republik sucht, wird im Dortmunder Schulmuseum fündig. Die Reformpädagogik der 20er Jahre strahlte ins Rheinland aus – auch nach Monheim.

Die Reichsverfassung Die Sozialdemokraten waren 1919 im Reichstag zwar die größte Fraktion, sie konnten aber nicht ohne das christlich geprägte Zentrum regieren: Die Partei setzte den Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach durch. Außerdem sollte es neben der Gemeinschaftsschule auch die Bekenntnisschule geben. Als eine wesentliche Neuerung legte Artikel 146 der Reichsverfassung die Einführung der Grundschule fest. Auf ihr sollte das Schulwesen aufbauen, ihr Besuch sollte für alle Kinder verpflichtend sein. 1920 präzisierte das Reichsgrundschulgesetz, dass die Grundschule in die jeweilige örtliche Volksschule integriert sein sollte. „Mit der Grundschule wurde erstmals das Prinzip umgesetzt, dass zumindest für den Beginn der Schulkarriere der Schulbesuch unabhängig von der Herkunft und der sozialen Stellung der Eltern war“, so Dückershoff.

Die Verfassung legt ferner die allgemeine Schulpflicht und die Unentgeltlichkeit des Unterrichts und der Lehrmittel in den Volkschulen fest. Überdies wurde die „staatsbürgerliche Gesinnung“ als zentrales Erziehungsziel verfassungsmäßig verankert, so Dückershoff. „Die Schüler sollten zu guten Republikanern erzogen, der reaktionär-monarchische Geist aus den Schulen vertrieben werden.“

Die Grundschule Die Sozialdemokraten hatten mit der Grundschule zwar ihre Idee von der Einheitsschule in Teilen verwirklichen können, aber ihre Erwartung, dass damit soziale Unterschiede nivelliert würden, erfüllte sich nicht: Beim Übergang zum höheren Schulwesen stellten sich die bisherigen materiellen und sozialen Hemmnisse als unüberwindbar heraus. Hoffnungslos benachteiligt blieben Kinder aus armen Familien, die ohne Frühstück in die Schule kamen, kein warmes Mittagessen bekamen und durch Inanspruchnahme im landwirtschaftlichen Betrieb vom Schulbesuch ferngehalten wurden, schreibt Gert Geißler in seinem Werk „Schulgeschichte in Deutschland“. Das konnte auch der Monheimer Historiker Karl-Heinz Hennen in seiner Stadtgeschichte nachweisen. Die Grundschule war damals ohnehin lediglich ein pädagogisches Projekt, sie verfügte nicht über eigene Schulgebäude, Schulleitungen oder speziell ausgebildete Lehrer, schreibt Geißler.