Längere Öffnungszeiten : In den Ferien gibt es im Mona Mare Schwimmkurse

In den Ferien gibt es im Mona Mare Schwimmkurse

Das Mona Mare erweitert in den Ferien die Öffnungszeiten. Foto: Stadt Monheim

Monheim Als Schwimmzeiten stehen montags bis freitags jeweils zwei Zeitblöcke von 13 bis 16 Uhr und 17 bis 20 Uhr zur Verfügung. Die Sauna steht von 14 bis 20 Uhr bereit.Die Außenanlagen sind geöffnet

Mit dem Beginn der Sommerferien am 5. Juli kann das Mona Mare für die Öffentlichkeit wieder längere Öffnungszeiten anzubieten. „Natürlich alles unter den vorgeschriebenen Regularien der Coronaschutzverordnung“, betont Sandra Groos (Betriebsleitung). Aber an die haben wir uns schon fast gewöhnt.“ Wichtig seien Abstände, Reservierung über das Anmeldeportal auf der Homepage unter www.monamare.de und ein negativer Nachweis eines Coronatests, wie sie unterstreicht. Es bestehe weiterhin Maskenpflicht bis zum Bad- oder Saunabereich.

An den beiden Wochenendtagen am Samstag und Sonntag liegen die Schwimmzeitblöcke früher und laufen eine halbe Stunde länger. Der erste Block dauert von 10 bis 13.30 Uhr, der zweite von 14.30 bis 18 Uhr. Die Saunaanlage öffnet von 12 bis 18 Uhr auf ihre Gäste. Die Gastronomie bietet ein reduziertes Angebot an.