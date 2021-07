Kriminalität : Trio greift unvermittelt zwei junge Männer an

Trio greift unvermittelt zwei junge Männer an

Monheim Drei junge, südländisch aussehende Männer haben zwei Fahhradfahrer unvermittelt geschlagen. Als einer der Täter ein Messer zog, floh das Trio.

Monheim (elm) Bei einer körperlichen Attacke durch drei unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag in Baumberg ein 17- und ein 19-Jähriger leicht verletzt worden. Gegen 0.20 Uhr waren der 17-jährige Baumberger und der 19-jährige Düsseldorfer mit ihren Fahrrädern auf einem Verbindungsweg zwischen der Geschwister-Scholl-Straße und der Julius-Leber-Straße unterwegs, als sich ihnen auf Höhe der Bushaltestelle „Holzweg“ drei rauflustige Jugendliche in den Weg stellten. Unvermittelt und ohne erkennbaren Grund habe dann einer aus dem Trio dem 19-jährigen Düsseldorfer mit der Faust ins Gesicht geschlagen, teilt die Polizei mit. Auch der 17-Jährige sei körperlich angegriffen worden. Als einer der Angreifer ein Messer zog, sollen die anderen beiden Täter ihren Kumpel dazu gebracht haben, den Tatort schleunigst zu verlassen. Sowohl der 17-Jährige als auch der 19-Jährige ergriffen daraufhin die Flucht und riefen die Polizei. Diese konnten bei einer sofort eingeleiteten Fahndung jedoch keine Verdächtigen mehr antreffen.