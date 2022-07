Monberg : In 50 Sekunden auf den Monberg: Der neue Schrägaufzug fährt

Monheim Jetz ist der Zugang zur Aussichtsplattform und Gastronomie auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen wider möglich. Kosten für das Projekt: 1,5 Millionen Euro.

(og) Nachdem auch der TÜV sein Okay gegeben hat, steht einer Fahrt mit dem neuen Schrägaufzug auf den Monberg nichts mehr im Wege. Das teilt die Stadt Monheim mit. Die österreichische Firma ABS Transportbahnen Doppelmayr hat das Gefährt gebaut. Der Aufzug erinnert optisch dann auch an Schrägseilbahnen im Alpenraum – allerdings mit weniger Fassungsvermögen. Die kleine „Monbergbahn“ soll vor allem Menschen auf den Monberg bringen, die in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt und auf Gehhilfen oder Rollatoren angewiesen sind. Zehn Personen haben in der wind- und wettergeschützte Kabine Platz. Außerdem gebe es, anders als beim alten Aufzug, eine Zulassung für Rollstuhlfahrer, erläutert Stadtsprecher Thomas Spekowius.