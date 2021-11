Monheim : Impfmobil kommt nach Baumberg

Die letzte Impfaktion am Holzweg in Baumberg wurde gut angenommen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim (og) Das Kreisgesundheitsamt macht mit seinem Impfmobil Station in Baumberg. Am Montag, 29. November, und drei Wochen später, am Montag, 20. Dezember, steht es vor dem Feuerwehr-Gerätehaus an der Kreuzstraße 13 – jeweils in der Zeit von 10 bis 16 Uhr.

