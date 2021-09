Impfaktionen in Monheim : Impfaktion in der Moschee

Monheim In der Osman Gazi Moschee Monheim können sich Impfwillige am Samstag, 11. September, von 10 bis 18 Uhr impfen lassen. Die Moschee ist an der Niederstraße 52.

(og) In der Osman Gazi Moschee Monheim können sich Impfwillige am Samstag, 11. September, von 10 bis 18 Uhr impfen lassen. Die Moschee ist an der Niederstraße 52. Darüber hinaus gibt es für zwölf- bis 15-jährige Kinder und Jugendliche ein Angebot im Impfzentrum des Kreises Mettmann (Erkrath). Dafür ist kein Termin erforderlich. Geimpft wird mit Biontech und Johnson & Johnson. Darüber hinaus ist das Impfzentrum noch bis zum 30. September mittwochs bis sonntags von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Am 1. Oktober schließt das Zentrum. An der Holzweg-Passage in Monheim-Baumberg hält am Freitag, 10. September, 10 bis 18 Uhr, das Impfmobil des Kreises Mettmann zum zweiten Mal. Im August haben dort rund 200 Menschen die Möglichkeit genutzt. Ein Termin ist nicht nötig.