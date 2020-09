Monheim Brandstiftung : Im Viertel brennen Mülltonnen

Im Berliner Viertel an der Brandenburger Allee brannten mehrere Papier- und Müllbehälter, sowie Hecke brannten. Auch ein Auto wurde durch die Hitze beschädigt Foto: Patrick Schüller

Monheim (elm) In der Nacht zu Montag haben vor einem Mehrfamilienhaus an der Brandenburger Allee mehrere Mülltonnen gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 2.30 Uhr stellten zwei Monheimer zufällig fest, dass mehrere Mülltonnen sowie ein großer Papiercontainer vor einem Mehrfamilienhaus an der Brandenburger Allee 2 brannten.

