Lokale Kultur : Im Spielmann erklingt Country

Jay Ottaway & The Lost Boys machen Musik über große Themen. Foto: RP/Band

Monheim Am Samstag sind Jay Ottaway & The Lost Boys in der Altstadtkneipe zu Gast.

US-Countrymusik erklingt am Samstag, 16. November, im Monheimer „Spielmann“, Turmstraße 21. Beginn des Kneipenkonzerts von Jay Ottaway & The Lost Boys ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Jay Ottaway singt über Liebe, Hoffnung, Schmerz, Verlust und die Freude am Leben. Die großen Themen, denen kein Singer/Songwriter aus dem Weg gehen kann. Trotzdem verfällt der in Boston lebende Musiker nie in konventionelle Klischees, sondern geht konsequent seinen eigenen Weg. Seine Songs sind tief verwurzelt im traditionellen amerikanischen Songwriting: Country, Blues, Folk und Rock‘n‘Roll klingen gleichermaßen durch. Neben vier Studioalben sind zwei Live-Alben erschienen, die Jay mit seiner deutschen Tourband eingespielt hat – zuletzt 2018 „Live in Bamberg“.