Monheim Kein neuer Starttermin : Radverleihsystem: Lieferant arbeitet jetzt Mängel ab

Im August 2020, kurz vor der Wahl, kündigte die Stadt an, dass die Stadträder ab 1. September mit dem Monheim-Pass in einer Testphase kostenlos ausgeliehen werden könnten. Das Foto zeigt Bürgermeister Daniel Zimmermann mit der städtischen Radverkehrsbeauftragen Stephanie Augustyniok (l.) und Projektleiterin Justine Paß. Foto: Stadt Langenfeld/Thomas Spekowius

Monheim Der Dienstleister arbeitet gerade die Mängellisten ab, die Teil der Abnahmeprotokolle sind. Sobald dies abgeschlossen sei, werde man die Gesamtanlage abnehmen und das System in Betrieb nehmen, sagte der Bürgermeister im Hauptausschuss.

(elm) Heute beginnt der Sommer und damit auch die selbst gesetzte Frist der Stadt, ihr Fahrradverleihsystem endlich in Betrieb zu nehmen. Jürgen Goldmann (CDU) hatte im Hauptausschuss nachgefragt, ob Arbeiten an einer Verleihstation an der Hegelstraße auf einen baldigen Start hindeuteten. „Das System geht im Sommer in Betrieb“, erklärte Daniel Zimmermann. Der Auftragnehmer sei derzeit mit der Mängelbeseitigung befasst, es seien umfangreiche Abnahmeprotokolle verfasst worden. Danach könne das System in Betrieb gehen. Er wies darauf hin, dass der Sommer ja erst am 20. September ende.