Monheim Weltfrauentag Ausstellung über elf namhafte Künstlerinnen

Dabei seien zu ihrer Zeit im frühen 20. Jahrhundert Frauen in der Kunst lediglich als Model oder Muse eines bekannten Künstlers in Erscheinung getreten. Als selbstständig schaffende Künstler bildeten sie eher noch die Ausnahme. Nach ihrem Tod gerieten sie teilweise sogar wieder in Vergessenheit. Heute würden sie wiederentdeckt und für ihre Arbeit als Pioniere gewürdigt, schreibt Spekowius. Ihre Kunst werde von der Wissenschaft neu untersucht und eingeordnet. Und auch die Stadt Monheim wolle diese großen Frauenpersönlichkeiten sichtbarer machen. Im Dezember 2021 entschied der Stadtrat, alle Straßennamen im neuen Wohnviertel „Im Pfingsterfeld“ nach den elf Künstlerinnen zu benennen, die nun auch bis Ende März in der Ausstellung vorgestellt werden. Die Ausstellung soll sie und ihr Werk einer breiteren Öffentlichkeit bekannt machen.