Befragung im Mitmach-Portal Was fehlt den Monheimern noch in ihrer Stadt?

Monheim wächst weiter und will für seine Einwohner noch attraktiver werden. So ist in der Innenstadt gerade ein neues Einkaufsviertel entstanden, das zum Shoppen, Verweilen und Genießen einlädt. Darüber hinaus wird das neuentwickelte Rathaus-Center durch das ausgebaute Monheimer Tor mit einem attraktiven Mix aus Nahversorgung, Shopping und Freizeitvergnügen ergänzt. Damit aber nicht genug, denn mit der Entwicklung des dritten Bauabschnitts zwischen Gartzenweg, Opladener Straße und Rathausplatz wird das Angebot noch größer. Das Citymanagement und die Monheimer Einkaufszentren Gesellschaften wollen bei den Planungen nun auch die Bürgerschaft mit einbeziehen. Im Mitmach-Portal ist deshalb eine Befragung gestartet, welche Angebote in der Innenstadt nach Ansicht der Monheimer noch fehlen. In einer zweiten Beteiligung können die Bürger angeben, welche Events oder Aktionen sie sich für ein tolles Shopping-Erlebnis in Monheim noch wünschen. Beide Beteiligungen sind über das Mitmach-Portal www.mitmachen.monheim.de oder direkt unter www.mitdenken.monheim.de zu erreichen.