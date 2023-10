Attacke auf Solidaritätsbekundung Unbekannte stehlen Israel-Flagge vor Monheimer Gymnasium

Sie könnte seit Tagen „nur heulen“ und tut es auch, immer wieder. Chana Moll ist Monheimerin – und Israelin. Und dass sie eigentlich anders heißt und in diesem Bericht, obwohl nicht unbekannt in Monheim, anonymisiert werden muss, sagt alles. Israel ist im Krieg mit der Hamas, und seit die palästinensische Terrororganisation das Land am Samstag vom Gazastreifen aus überfallen, mehr als tausend Zivilisten massakriert, misshandelt, entführt, gedemütigt hat, müssen Israelis und Juden auch in Deutschland auf der Hut sein vor Übergriffen durch radikalislamische Israel-Hasser, noch mehr als ohnehin.