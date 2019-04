Monheim : Michael Hoßdorf wird Pfarrer in Monheim

Porträt über Pfarrer Michael Hoßdorf, der seit gut sechs Monaten die Gemeinde St. Marien leitet. Hier in der Kirche am Familienzentrum in Berkum. Foto: Axel Vogel

Monheim Der gebürtige Odenthaler arbeitete 20 Jahre lang als Banker, bevor er sich 2010 dazu entschloss, Priester zu werden.

(elm) Zum 1. Oktober wird Michael Hoßdorf Pfarrer in der Gemeinde St. Gereon und Dionysius werden. Er wird dann von Wachtberg, wo er seit August 2016 Pfarrer ist, rheinabwärts nach Monheim ziehen. Der gebürtige Odenthaler hat auf seinem bisherigen Lebensweg die sehr unterschiedlichen Arbeitsbereiche Seelsorge und Geldgeschäfte miteinander vereinbart. Obwohl er sich schon als Jugendlicher in seiner Kirchengemeinde engagierte, löste sein Wunsch, Priester zu werden, den Widerstand seiner Eltern aus, wie er in einem Interview mit der Kölnischen Rundschau erklärte. Er machte daher zunächst eine Ausbildung zum Bankkaufmann und nahm danach ein berufsbegleitendes Theologiestudium am Diakoneninstitut in Köln auf. 1991 wurde er im Kölner Dom von Kardinal Meisner zum Diakon geweiht und übte dieses Amt nebenberuflich über zwei Jahrzehnte in verschiedenen Gemeinden im Bergischen Land aus. Als Diakon mit Zivilberuf war er für Messdiener, Firmvorbereitung, Taufpastoral zuständig, begleitete Menschen auf den Weg zur Ehe, spendete Taufen, und hielt Gottesdienste ab. Genauso lang war er als Ausbilder, Bereichsleiter für Kundenservice und Vertrieb und Privatkundenberater bei der Raiffeisenbank Kürten-Odenthal tätig.