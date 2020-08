Umbau für 1,7 Millionen Euro : Es läuft im Häck-Stadion – jetzt auf neuen Bahnen

Monheim Im Heinrich-Häck-Stadion sind jetzt die neu angelegte Laufbahn und das Umkleidegebäude in Betrieb genommen worden. Bereits im Januar war das hauptsächlich durch die Fußballer von Inter Monheim genutzte Kunstrasenfeld in dem im Monheimer Süden gelegenen Stadion seiner Bestimmung übergeben worden.

Nun sei alles komplett, sagt Rathaussprecher Thomas Spekowius. Insgesamt steckte die Stadt nach seinen Angaben rund 2,7 Millionen Euro in die Sportanlage, die am Tage auch von Mädchen und Jungen der drei nahegelegen weiterführende Schulen am Schulzentrum Berliner Ring sowie von den Kindern der Hermann-Gmeiner-Schule als Sportstätte genutzt wird. Gerade am Kunstrasenplatz zeigt sich Spekowius zufolge der Wandel: „Wo einst auf Asche gekickt wurde, wird nun auf modernstem Kunstrasen mit perfekter Drainage aus Korkgranulat gespielt.“