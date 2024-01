Sojus-Baustelle in Monheim macht Fortschritte Im Frühjahr zieht das Team ins Fachwerkhaus

Zur Eröffnung der neuen Sojus-Veranstaltungshalle an der Kapellenstraße im September war das Publikumsinteresse riesig. Seitdem wird unter Hochdruck am benachbarten Fachwerkhaus gearbeitet. Im Frühjahr möchte das Team um Sojus-Leiter Christian Kaindl dort in die neuen Büros einziehen. Und auch das alte Fabrikgebäude macht Fortschritte. Wohl ab Sommer könnten sich dort Ehrenamtliche treffen und Nachwuchsbands proben. Die Um- und Neubaukosten für das Ensemble mit drei Gebäuden gibt Hans-Joachim Hamacher, Bereichsleiter des städtischen Gebäude- und Liegenschaftsmanagements, mit rund 13 Millionen Euro an.