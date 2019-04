Monheim : Deusser-Haus soll länger geöffnet sein

Monheim Der Heimatbund kann mit der Umgestaltung des Museums durchstarten, nachdem jetzt endlich klar ist, wohin der Aufzug kommt.

Der Heimatbund als Hüter der Monheimer Heimatschätze kann jetzt mit der Umsetzung seines neuen Museumskonzepts durchstarten. Das Aufzugproblem, das die Pläne blockiert hatte, ist beseitigt. Nachdem noch bis zuletzt mehrere Varianten durchgespielt worden waren, hat sich die Stadt jetzt für die erste Lösung entschieden, die am wenigsten Eingriffe in das Gebäude bedeutet. „Der Aufzug wird auf der Gartenseite in Höhe des Ausgangs hinauf zum Balkon und durch das bisherige Archiv im Obergeschoss ins Haus führen“, berichtet Bernd Gehrmann, erster Vorsitzender. Der Experte des Amtes für Denkmalpflege hätte ihn am liebsten in dem Anbau mit der Küche untergebracht, die Stadt wiederum wollte den Abstand des Aufzugsturms zum Haus so verringern, dass man die Tür nicht mehr hätte nutzen können.