Monheim Jazz-Konzert im Bürgerhaus : Ein Publikum - fast wie in der Carnegie Hall

Monheim Auf Einladung von Jazz in Monheim gaben Joe Wulf and The Gentlemen of Swing ein Konzert im Bürgerhaus Baumberg. Die technisch sehr versierten Musiker trafen mit ihren teilweise überraschend arrangierten Stücken auf ein begeistertes Publikum.

Über ganz Baumberg liegt ein nass-kalter Schleier grauer Tristesse. Lediglich im Bürgerhaus herrscht trotz beste Stimmung. Grund ist das Konzert von Joe Wulf und seiner Band The Gentlemen of Swing, dem über 50 Jazz-Begeisterte – an Tischen in vorgeschriebenen Abständen sitzend – zujubeln. Mehrfach musste das Konzert verschoben werden, doch jetzt sind Bandleader Joe Wulf, Posaunist, Arrangeur und Komponist, sowie Vereinsvorsitzender Hans-Joachim Wegner froh, dass es endlich stattfinden kann. In seiner Begrüßung erinnert Wegner an den legendären Auftritt von Joe Wulf und seiner Band in der Festhalle Bormacher vor 15 Jahren. Als wollte er direkt an diese Sternstunde des Oldtime Jazz in Monheim anschließen, legt das Septett mit Ralf „Mosch“ Himmler (Trompete), Peter Finken (Saxofone), Bert Brandsma (Klarinette), Jochen Schaal (Kontrabass), Frank Ludwig (Gitarre, Banjo) sowie Bernhard Flegar (Schlagzeug) mit dem jazzigen Spititual „Glory Hallelujah“ los. Es dauert nur wenige Takte, da wippen bereits Fußspitzen im Rhythmus und es würden nicht wenige im Publikum gern in den Gesang mit einstimmen. Aber singen mit Maske funktioniert leider nicht. Dieses Handicap ist jedoch nicht der Anlass, warum Joe Wulf gleich danach den Titel „I‘ve the Right to Sing the Blues“ mit seiner warmen Bariton-Stimme anstimmt. Mit dem „Original Dixieland One Step“ von Nick LaRocca aus dem Jahr 1912 spielt die Band, die nach eigenen Angaben alles spielt, was ihr gefällt, ihre große Klasse aus.