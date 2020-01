Lokale Kultur : Im Bügerhaus mit Swing in die Zwanziger

Monheim Nach dem Neujahrsjazz kommt am 16. Februar das Hendrik Meurkens Quartett nach Monheim.

Das JiM-Jahr ist eröffnet. JiM steht für „Jazz in Monheim“, und der Verein startete gestern mit der „Atlanta Jazzband“ aus Köln in die Zwanziger. Die sechs Musiker aus der Domstadt brachten das Publikum im Baumberger Bürgerhaus ordentlich in Swing. Die Atlanta Jazzband bewies, dass sie auch zwischen „In Dixie Jubilo“ und „Spring Is Here – Der Lenz ist da!“, zwischen ihrem Advents- und dem Frühlingsprogramm musizieren kann. Die 1986 gegründete Formation bot beim Neujahrsjazz den ihr eigenen Stilmix aus Ragtime, Blues, Funky Music, Dixieland und Salsa.

Weiter geht es bei „Jazz in Monheim“ im Februar. Am 16. des Faschingsmonats, am Sonntag vor den tollen Tagen, ist das „Hendrik Meurkens Quartet“ zu Gast in der Marienkapelle, An d’r Kapell. Beginn bei freiem Eintritt ist um 12 Euro. Hendrik Meurkens, der neben der Harmonica ebenso virtuos das Vibraphon spielt, lebt seit 1992 in New York. Er tourte mit dem Ray Brown Trio und den Concord All Stars in Japan, war zu den meisten Major Festivals eingeladen, und er ist häufig in den New Yorker Jazzclubs zu hören. Hendrik Meurkens ist regelmäßig in den Downbeat und Jazz Times Polls als einer der führenden Jazz-Harmonikaspieler und Vibraphonisten aufgeführt. Zum Quartett gehören Martin Sasse (Piano), Walfried Böcker (Bass) und Joost van Schaik (Schlagzeug). Für die Marienkapelle angekündigt sind Jazz Standards, subtile Balladen, Brazilian Jazz und Eigenkompositionen.