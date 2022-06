Monheim Kriminalität : Junge stößt Seniorin um

Die Polizei sucht Zeugen, die den Angriff des Jungen auf die alte Dame beobachtet haben. Foto: dpa/Silas Stein

Monheim (elm) Am vergangenen Freitag hat ein Kind im Berliner Viertel eine Seniorin umgestoßen und versucht, ihre Handtasche zu entwenden, wie die Polizei am Montag berichtete. Gegen 12.20 Uhr ging eine 77 Jahre alte Monheimerin über den Gehweg an der Tempelhofer Straße, als sie plötzlich auf Höhe der Hausnummer 7 von hinten von einem elf bis zwölf Jahre alten Jungen umgestoßen wurde.

Ein Zeuge beobachtete von seinem Balkon aus, wie der Junge, der in Begleitung eines etwa gleichaltrigen Freundes war, dann versuchte, der Seniorin die Handtasche zu entwenden. Dies gelang ihm jedoch nicht, schließlich rannte er davon. Währenddessen soll der Freund der Seniorin aufgeholfen haben, dann rannte auch er davon.