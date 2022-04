Monheim Brauchtum : Nach vier Jahren Pause wieder ein Schürefest

Monheim Das Schürefest im August zieht sich diesmal über vier Tage, es beginnt donnerstags mit einer After-Work-Party. Highlights sind die Auftritte von den Domstürmern und Miljö. Am Samstag ist Familientag.

(elm) Vom 11. bis 14. August feiern die Altstadt-Funken Monheim wieder ihr traditionelles Schürefest am Kradepohl. Einiges ist in diesem Jahr neu, aber viel Traditionelles bleibt bestehen. So startet das Schürefest in diesem Jahr bereits am Donnerstag: mit einer After-Work-Partyab 18 Uhr. Um 19.30 Uhr tritt der Sänger und Gitarrist Philipp Godart auf. Am Freitag geht es um 18 Uhr mit dem offiziellen Fassanstich weiter. Sandra Reinhard wird als „alte“ Miss Kradepohl verabschiedet und die „neue“ Miss Kradepohl vorgestellt. Im Laufe des Abends erklimmen der Sänger Torben Klein und die Rock Coverband Jim Button’s die Bühne.