Monheim Monheimer Tor : 106 Millionen Euro für Monheimer Tor reserviert

Monheim Opposition kritisiert, dass die unerwartet hohen Kompensationsgelder des Landes schon verplant sind. Bürgermeister Zimmermann: Noch ist Entscheidung für Aufstockung des Monheimer Tores ja nicht gefällt.

Wie gewonnen – so zerronnen? Nachdem die Stadt Monheim als Kompensationsleistung (für entgangene Gewerbesteuereinnahmen) von Bund und Land 124,3 Millionen Euro erhalten soll, ist diese unerwartet hohe Summe schon wieder „fott“. Im zweiten Nachtragshaushalt 2020, den der Rat in seiner letzten Sitzung des Jahres verabschiedet hat, ist auch ein „verlorener Zuschuss“ in Höhe von 106,2 Millionen Euro enthalten, den die Stadt an die Baumberger Einkaufszentrum GmbH zur Finanzierung der Umbauten am Monheimer Tor zahlen will. Nach der nunmehr vorliegenden Entwurfsplanung soll die Aufstockung 135 Millionen Euro kosten. 23 Millionen Euro würden demnach durch die Gesellschaft fremdfinanziert werden, die Stadt würde 5,8 Millionen Euro als Eigenkapital zuführen.