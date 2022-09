Haushaltsentwurf für 2023 : Ideen der Monheimer sind gefragt

Die Stadt Monheim lädt ihr Bürge wieder zum Mitplanen ein. Sie können Wünsche äußern, die dann geprüft werden und in den Haushalt für das kommende Jahr einfließen können. Foto: RP/Heike Schoog

Monheim Im Dezember verabschiedet der Rat den städtischen Haushalt für 2023. Monheimer können im Mitmach-Portal Projekte vorschlagen und anschließend darüber abstimmen.

Bereits zum zwölften Mal können Bürger eigene Ideen für den städtischen Haushalt über die Online-Plattform Mitplanen einbringen. Neuerungen sollen den Ablauf vereinfachen und die Vorschläge noch besser zuspitzen. Im Mitmach-Portal ist die Ideenabgabe ab sofort möglich. Unter www.mitplanen.monheim.de können neue Ideen für den Haushaltsplan eingereicht werden. Neue Kategorien wie unter anderem Innovation und Digitales, Kinder, Jugend und Familie, Stadtplanung und Infrastruktur, Umwelt und Nachhaltigkeit sowie Verkehr und Mobilität stehen dabei zur Verfügung und decken damit ein breites Potenzial zur aktiven Teilhabe an der Entwicklung der Stadt und ihrer Angebote ab. Im vergangenen Jahr beteiligten sich rund 290 Nutzer und brachten Projekte wie beispielsweise zusätzliche Fußgängerüberwege, die Modernisierung von Spielplätzen oder einen Crosstraining-Outdoor-Bereich am Sportplatz Waldbeerenberg auf den Weg.

Wie in den letzten Jahren läuft auch die diesjährige Beteiligung zum Haushalt in zwei Phasen ab. Bis zum 9. Oktober haben Bürger die Gelegenheit, ihre Ideen einzureichen. Dafür gelten ab jetzt aber drei Kriterien: Vorschläge der letzten zwei Jahre sowie nicht umsetzbare und doppelte Ideen werden nicht zum Abstimmungsprozess weitergegeben. Die zugelassenen Ideen werden, wie in den Jahren zuvor, mit einer Kostenschätzung ergänzt.