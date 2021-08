Monheim : Hubschrauber bringt Verletzten in Spezialklinik

Hubschrauber bringt Verletzten in Spezialklinik

Hubschrauber bringt den Verletzten in eine Spezialklinik. Foto: Patrick Schüller

Monheim Schwer verletzt muss am Sonntag gegen 18.45 Uhr ein 65 Jahre alter Rollerfahrer mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.

(og) Wie die Polizei mitteilt, ist der Monheimer am Sonntag im Kreisverkehr Monheimer Straße/Sandstraße mit einem Kleinkraftrad (Marke NIU) unterwegs. Aus ungeklärter Ursache rutscht er plötzlich mit dem Vorderreifen weg. Er verliert die Kontrolle und stürzt zu Boden. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hat ein aufmerksamer Zeuge, ein 48-jähriger Langenfelder, erfolgreich Erste-Hilfe geleistet. An dem Fahrzeug ist ein Schaden in noch unbekannter Höhe. Der Verkehr ist für etwa 15 Minuten gestört.