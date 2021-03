Radio Rakete Monheim : „Hubi“ gratuliert Popstar Albran

Radio Rakete in Monheim: Andreas Huber. © und Foto: RALPH MATZERATH, Sandstraße 7, 42781 HAAN - Veröffentlichung gegen Honorar und Namensnennung. »»»»» HINWEIS: Bei Weitergabe oder Verwendung des Fotos zu anderen Zwecken als der vereinbarten redaktionellen Berichterstattung in Form des ERSTDRUCKES innerhalb der Mediengruppe Rheinische Post erlischt jeglicher Haftungsanspruch an den Bildautor. «««« Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Im Radio Rakete startet wieder Hubis Punky Reggae Party. Diesmal gratuliert Andreas Huber mit einer Geburtstags-Sondersendung dem britischen Popstar Damon Albarn.

(og) Zu den größten Hits, die auf das Konto des gebürtigen Londoners gehen, zählen die Blur-Songs „Country House“, „The Universal“, „Girls & Boys“, „Song 2“ und „Parklife“, die Gorillaz-Tunes „Clint Eastwood“, „Feel Good Inc.“, „Dare“, „Kids with Guns” und „Strange Timez“ sowie die The Good, The Bad&The Queen-Tracks „History Song“, „Herculean“ oder „Gun to the Head“. Start ist am Montag, 22.März, 20.15 Uhr, live aus dem Goldenen Hans. www.sojus.de/radio