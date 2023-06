Politik diskutiert im Finanzausschuss über Monheimer Nachtragshaushalt 2023 Stadt Monheim gibt 50 Millionen für Personal aus

Die jüngsten Tarifabschlüsse fordern ihren Tribut: Aufgrund der „sich abzeichnenden Personalkostensteigerung sowie einer um ein Jahr vorgezogenen Eigenkapitalaufstockung von 6,7 Millionen Euro an die Monheimer Kulturwerke muss Guido Krämer, im Rathaus zuständig für den Bereich Finanzen, der Politik einen Nachtragshaushalt für das laufende Jahr vorlegen. Zwei Millionen Euro mehr sind es allein für die städtischen Mitarbeiter. Damit knackt Monheim die 50-Millionen-Euro-Grenze an Personalkosten. Die vorgezogene Kapitalaufstockung für die Kulturwerke beschere höhere Zinsaufwendungen. Darüber und über steigende Ausgaben für zugewiesene Flüchtlinge (2,5 statt zwei Millionen) wird am Donnerstag ab 17 Uhr im Finanzausschuss diskutiert. Der Rat entscheidet dann in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause am 21. Juni.