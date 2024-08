Viele Infekte in diesem Sommer Wie sich die hohen Krankenstände in Monheim auswirken

Der Krankenstand in Deutschland bleibt vergleichsweise hoch. Das belegen zahlreiche Datenquellen, unter ihnen auch der jüngste Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse (TK). Den Zahlen zufolge waren Beschäftigte in ganz Deutschland im ersten Halbjahr 2024 so lange krankgeschrieben wie noch nie in diesem Jahreszeitraum. Im Schnitt fehlten die bei der TK versicherten Erwerbstätigen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 9,6 Tage am Arbeitsplatz. Zum Vergleich: 2023 wurden in der ersten Jahreshälfte 9,5 Fehltage pro Kopf gezählt – und schon das war seinerzeit ein Rekordhoch. Im ersten Corona-Halbjahr 2020 beliefen sich die Fehltage im Schnitt noch auf 7,9 je Erwerbstätigen, 2019 waren es 7,8 Fehltage. Aber macht sich die insgesamt steigende Zahl von Krankheitstagen auch in Monheim bemerkbar?