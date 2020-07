Beschilderung in der Urdenbacher Kämpe : Kämpe: Vereine wollen Natur besser schützen

Jagdgenossenschaft, ABVU und Gartenamt: Brigitte Schneider, Bruno Schleinitz, Lutz Nöthen, Georg Bourscheidt und Torsten Winter (vl.l) mit dem neuen Hinweisschild. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Monheim/Urdenbach Während der Corona-Krise kommen mehr Menschen in die Urdenbacher und Baumberger Kämpe. Neue Schilder sollen an Regeln erinnern. Kontrollen sind angedacht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dominik Schneider

Bei gutem Wetter und häufig coronabedingt stornierten Urlaubsreisen zieht es aktuell viele Menschen in die Urdenbacher Kämpe. Viele Spaziergänger halten sich jedoch – häufig ohne böse Absicht – nicht an die im Naturschutzgebiet geltenden Regeln und schaden damit den heimischen Tieren und Pflanzen.

„In den vergangenen zwei Jahren haben wir zwei Rehe gefunden, die offenbar von Hunden tot aufgeschreckt, teils auch gehetzt wurden, und anschließend an einem Herzinfarkt verendet sind“, sagt Georg Bourscheidt, Jäger und Mitglied der Jagdgenossenschaft Urdenbach. Bei einem Bestand von nur sechs oder sieben Stück Rehwild in der Kämpe fallen diese Verluste ins Gewicht. Menschen, die die Wege verlassen und durch die empfindlichen Feuchtwiesen stapfen, weggeworfene Abfälle und im Unterholz stöbernde Hunde, all das hat Auswirkungen auf die Natur. „Man muss bedenken, dass es ja nicht bei einmaligen Störungen bleibt, sondern dass viele Menschen am Tag in die Kämpe kommen“, so Bourscheidt.

Während der Corona-Pandemie stieg die Zahl der Besucher in der Urdenbacher Kämpe massiv an – und damit auch die der Verstöße gegen die Regeln im Naturschutzgebiet. Daher sah sich die Jagdgenossenschaft, also der Zusammenschluss der Landbesitzer, gezwungen, die Spaziergänger, Jogger und Reiter an diese zu erinnern. Gemeinsam mit dem Allgemeinen Bürgerverein Urdenbach (ABVU) wurden 25 Hinweisschilder finanziert, von denen das letzte gestern an einem der Eingänge zum Naturschutzgebiet Urdenbacher Kämpe angebracht wurde. Insgesamt acht Ge- und Verbote sind in Wort und Bild auf den Schildern dargestellt und sollen die Besucher des Naturschutzgebiets unter anderem dazu aufrufen, den eigenen Müll mitzunehmen, Hunde stets an der Leine zu führen und keine Wildtiere zu berühren oder gar zu füttern. „Die Aktion ist wichtig für Urdenbach und seine Natur, deswegen waren wir sofort dabei“, sagt Torsten Winter vom ABVU-Vorstand, der gemeinsam mit der Vereinsvorsitzenden Brigitte Schneider, Georg Bourscheidt sowie dessen Jagdgenossenschafts-Kollegen Bruno Schleinitz dabei war, als das Schild befestigt wurde. Die beiden Gruppen teilten sich die Kosten von insgesamt rund 1000 Euro.

„Wir hoffen, dass diese Hinweisschilder von den Menschen beachtet werden und sie sich an die entsprechenden Vorgaben halten“, sagt Lutz Nöthen vom städtischen Gartenamt. Er kündigt an, dass es Kontrollen auch in der Kämpe geben werde.