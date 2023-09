BAB-Talk im Bürgerhaus Hier wird in Baumberg gebaut

Gebaut wird nicht nur in der Monheimer Innenstadt, auch in Baumberg stehen in den kommenden beiden Jahren zwölf Projekte auf der Agenda. Ella Luff, Fachbereichsleiterin Bauwesen im Monheimer Rathaus, stellte die geplanten Maßnahmen mit einem Finanzierungsvolumen von über 50 Millionen Euro jetzt beim Talk des Baumberger Allgemeinen Bürgervereins (BAB) vor. Rund 100 Besucher waren gekommen. „Das ist sehr viel“, sagte Helmut Heymann, BAB-Vorsitzender. „Es zeugt von einem allgemeinen Interesse der Bürger an diesen Themen.“