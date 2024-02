In Monheim am Rhein Hier entsteht Europas größte Turnhalle — in beeindruckend kurzer Zeit

Dreißig Meter ist jeder Dachträger lang und viereinhalb Tonnen schwer. Auf dem Schwertransporter haben die vier gigantischen Fichtenholzbalken an diesem Morgen mehr als 400 Kilometer hinter sich, als einer von ihnen auf der Baustelle am Berliner Ring in Monheim von einem Spezialkran in die Höhe gezogen wird. Langsam schwebt er über die Seitenwände der künftigen Achtfach-Turnhalle und setzt in gut 20 Meter Höhe auf Stahlbetonstützen auf. Männer auf Hebebühnen klopfen mit Hämmern nach, ehe sie Senk- und Waagerechte miteinander verschrauben. Präzision trifft Größe. Und Tempo. Denn „Europas größte Turnhalle“, so der Schweizer Schnellbau-Spezialist Nüssli, wird in beeindruckend kurzer Zeit hochgezogen.