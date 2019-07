Monheim : Am Mittwoch startet das neue Gesundheitswandern

Monheim Das Auftaktthema lautet „Stress und Stressbewältigung“.

(elm) „Let‘s go - jeder Schritt hält fit“ lautet das Motto des Deutschen Wanderverbandes zum Gesundheitswandern. Die Volkshochschule bietet in den nächsten Wochen drei geführte Aktionen an. Gesundheitswandern beinhaltet auch Übungen zur Kräftigung, Koordination und Mobilisation. Jede Wanderung der VHS beschäftigt sich mit einem gesundheitsbezogenen Thema. Los geht es am Mittwoch, 10. Juli, mit dem Thema: Stress und Stressbewältigung. Die Wanderung am 19. Juli widmet sich dem Thema Rückenschmerzen. Die dritte Aktion am 23. Juli nimmt das Krafttanken in den Fokus. Jeder der drei Termine dauert zwei Stunden, es werden fünf bis sechs Kilometer zurückgelegt.