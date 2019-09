Bildung : Vorsicht, toter Winkel !

Aktion Toter Winkel an der Hermann-Gmeiner-Grundschule in Monheim. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Die Hermann-Gmeiner-Schüler aus Monheim lernen, was man als schwächerer Verkehrsteilnehmer tun kann.

(gut) Im toten Winkel ist man für den Autofahrer unsichtbar. Das dürften die Schüler der Monheimer Hermann-Gmeiner-Grundschule nicht so schnell vergessen. Denn die Verkehrsunfallprävention der Kreispolizei, die Kreisverkehrswacht und die Spedition Hilgers Transport GmbH haben den Kindern jetzt eingehend vor Augen geführt, wie groß der Bereich ist, in dem sie vom abbiegenden Autofahrer trotz mehrerer Spiegel und moderner technischer Sicherheitssysteme nicht gesehen werden. Bei einem größeren LKW sind ganze Personengruppen für den Fahrer unsichtbar. Die Schüler lernten, wie man sich als schwächerer Verkehrsteilnehmer – Radfahrer oder Fußgänger – selbst gezielt und besser schützen kann. Die Notwendigkeit solcher Vorbeuge-Aktionen ergibt sich laut Polizei aus der Verkehrsstatistik: So nahmen Unfälle mit Getöteten unter Beteiligung von Lastern und Bussen in den letzten fünf Jahren deutschlandweit um 17 Prozent zu. 2018 wurden 762 Menschen bei solchen Unfällen getötet und 7293 schwer verletzt. RP-Foto: Ralph Matzerath