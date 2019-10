Filmreihe in Monheim : Herbstkino startet mit dem neuen „König der Löwen“

Foto: Screenshot/Disney Baby Simba verspricht einer ganzen Generation die Rückkehr in die friedliche Kindheit der Neunzigerjahre.

Monheim Die Monheimer Kulturwerke laden zum Herbstkino in die Aula am Berliner Ring ein. Vom 20. Oktober bis 1. Dezember zeigen sie in Kooperation mit dem Schauplatz Langenfeld jeden Sonntag ein ausgewähltes Filmhighlight.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zum Auftakt der Kinoabende wird am 20. Oktober die Neuverfilmung des Zeichentrickfilms Der König der Löwen gezeigt. Am darauffolgenden Sonntag folgt der Film Yesterday, eine Geschichte rund um die Beatles-Musik vom britischen Regisseur, Golden-Globe- und Oscar-Preisträger Daniel Boyle. Pets 2 und Shaun das Schaf – UFO-Alarm sind die beiden Animationsfilme während der stürmisch-nassen Herbsttage. „Green Book“ ist eine Tragikomödie über den afroamerikanischen Pianisten Dr. Don Shirley und seinen Fahrer Tony Lip im New York 1962. Am 24. November wird der Politthriller „Der Fall Collini“ gezeigt. Zum Abschluss wird‘s romantisch mit „Gut gegen Nordwind“, der Verfilmung des gleichnamigen Briefromans.

Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Tickets kosten im Vorverkauf 5 Euro, an der Abendkasse 7 Euro. Die Karten gibt es im Monheimer Kundencenter oder online unter www.monheimerkulturwerke.de.

(ilpl)