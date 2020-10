Monheim : Herbstkino lockt Familien in die Aula

Monheim Vom 11. Oktober bis 29. November bieten die Monheimer Kulturwerke sonntags Programm. Vom Animationsfilm über Abenteuerfilme bis zur Komödie wird eine breite Filmauswahl gezeigt

Vom 11. Oktober bis 29. November heißt es wieder sonntags: Herbstkino für die ganze Familie in der Aula am Berliner Ring. Diesmal werden dort die Filme „Meine Freundin Conny - Geheimnis um Kater Mau“ (11. Oktober), „Max und die Wilde 7“ (18. Oktober), „David Copperfield - einmal Reichtum und zurück“ (25. Oktober), „Love Sarah - Liebe ist die wichtigste Zutat“ (1. November), „Ooops! 2 - Land in Sicht“ (8. November), „Jim Knopf und die Wilde 13“ (22. November) sowie „Es ist zu Deinem Besten“ (29. November) gezeigt. Vom Animationsfilm über Abenteuerfilme bis zur Komödie wird eine breite Filmauswahl gezeigt, berichtet Stadtsprecher Norbert Jakobs. Organisiert wird die Reihe in einer Kooperation der Monheimer Kulturwerke und der Schauplatz GmbH Langenfeld. Die Kulisse, der Gastronomiebetrieb der Aula, verwandelt sich dann in ein Kino-Bistro mit kleinen Snacks und Getränken (unter Hygieneauflagen). Einlass ist jeweils um 16 Uhr, der Film beginnt um 17 Uhr.