Monheim Herbstkino in der Aula startet am 8. Oktober

Die Monheimer Kulturwerke laden alle filmbegeisterten Bürger wieder zum HerbstKino in die Aula am Berliner Ring ein. Vom 8. Oktober bis 19. November zeigen die Kulturwerke in Kooperation mit dem Weltspiegel Kino Mettmann immer sonntags um 16 Uhr ein vor allem für Familien geeignetes Filmhighlight.