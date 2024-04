Monheim Triennale Heiner Goebbels spricht über seinen künstlerischen Werdegang

Info

Heiner Goebbels wurde am 17. August 1952 in Neustadt an der Weinstraße geboren und studierte in Frankfurt zunächst Soziologie und später Musik. Erste Bandformation war das Sogenannte Linksradikale Blasorchester. Weitere Meilensteine waren sein Duo mit Alfred Harth sowie die Band Cassiber, in der auch Chris Cutler mitwirkte. Sein aktuelles großes Werk für Orchester trägt den Titel „A House of Call“.