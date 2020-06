Monheim : Heimatbund modernisiert Ausstellung allein

100 Jahre auf dem Buckel haben die Fotos und Gegenstände im Zimmer „Erster Weltkrieg“, zu etlichen hat Bodo Esser eine Geschichte parat Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Die Stadt wollte sich mit 150.000 Euro an der Modernisierung der Ausstellung im Deusser Haus beteiligen. Dem Verein waren aber die Auflagen zu hoch. Jetzt machen die Männer alles selber.

Von Dorothee Schmidt-Elmendorff

Am Sonntag wird das Heimatmuseum Deusser Haus zum ersten Mal nach zweieinhalb Monaten wieder öffnen. Inzwischen zeigt sich das Museum in großen Teilen schon im frischen luftigen Gewand. Die Herrenriege des Heimatbundes hat es tatsächlich vermocht, die Ausstellung über die Monheimer Stadtgeschichte stark auszudünnen, den Textanteil auf ein absolutes Minimum zurückzufahren, auch die Anzahl der historischen Fotos zu reduzieren und viele Ausstellungsstücke einfach im Fundus zu verstauen. Vom ursprünglichen Konzept des Hildener Büros „Stein und Bein“ ist indes nur das blaue Band geblieben, das sich stellvertretend für den Rhein durch alle Räume zieht. Man hat sich im vergangenen Jahr einvernehmlich getrennt, „als wir erkannt haben, dass das Geld höchstens für drei Räume reichen würde, wenn wir alle Ideen der Designer umsetzen würden“, wie Dieter Sturm berichtet. Allein die individuelle Gestaltung der Tafeln mit einem Kiesbett am unteren Rand, in das zum Thema passende Gegenstände eingebettet würden, wäre zu kostspielig gewesen.

Daher haben sich die Heimatbund-Mitglieder auf ihre altbewährten handwerklichen Fähigkeiten, eigene und fremde Ideen und einfach ihre Liebe zu ihrer großen Schatztruhe verlassen. Die neue Konzeption der Zeittafel im großen Ausstellungsraum im Erdgeschoss hat Dieter Sturm dem Museum der Insel Reichenau abgeguckt. „Unser historischer Rückblick fing rechts an und führte dann im Zickzack nach links“, berichtet er. Jetzt liegen die Grafen von Berg, lokale Ereignisse, wie die erste urkundliche Erwähnung Monheims, regionale und überregionale Ereignisse, die prägend für die Zeit waren, in vier Zeitsträngen übersichtlich übereinander. Die „gute Stube“, die einst einen ganzen Raum prägte, nimmt jetzt die Nische rechts des Eingangs ein. „Jetzt kann man den tiefen Gong der Standuhr auch überall im Haus hören“, freut sich Vorsitzender Bernd Gehrmann. Die Fotos, die Menschen aus Landwirtschaft, Handwerk und Vereinsleben zeigen, sind nicht mehr mit Namen versehen. „Man muss ja auch an die nachwachsende Generation und die auswärtigen Besucher denken, denen die Namen ohnehin nichts sagen“, so Sturm.

Dieter Sturm – hier in der „guten Stube“ – hat in die neue Ausstellung viele eigene Ideen eingebracht. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Das Modell ist für die Stadtspitze ein Stein des Anstoßes, weil es historisch inkorrekt eine Stadtmauer zeigt, die Moheim nie hatte. Bernd Gehrmann hat es dennoch wieder in die Ausstellung aufgenommen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Info Heimatbund setzt Ideen mit Großspende um Finanzierung Im Mai 2018 hatte der Haupt- und Finanzausschuss einstimmig 150.000 Euro für die Modernisierung der Ausstellung bewilligt. Einen Betrag in gleicher Höhe hatte bereits Bettina Schwarz-Seifert spendiert, Tochter des Monheimer Unternehmers Rolf Schwarz-Schütte. Konzept Während der Heimatbund ein Stück Heimatgeschichte zum Anschauen und Anfassen bieten möchte, schwebte der Stadt eine primär digitale Vermittlung mittels Touchscreens vor.