Monheim : Heftige Kritik an Hafenplänen der Stadt

Monheim Die Pläne für den Bau einer Marina sind im Planungsausschuss auf heftige Kritik gestoßen – bei Opposition und Bürgern. Peto-Mehrheit beschließt Planung. Lukas Risse, Sprecher der Peto hebt die Chance für den Baumberger Süden hervor, die Rheinlage zu nutzen. Die Marina sei nur ein Baustein zur Entwicklung des Plan-Gebiets.

Peter Schneider hat sich gut vorbereitet und die Machbarkeitsstudie für die Marina am Greisbachsee gründlich gelesen. Er wohnt seit 40 Jahren an der Sandstraße in Baumberg und sieht die Pläne in seiner unmittelbaren Nachbarschaft kritisch. Er hinterfragt die Tiefe des Greisbachsees. „Ist eine Auskiesung nötig?“ und fürchtet, dass durch den Bau eines Kanals, der den Rhein mit dem See verbindet, Baumberg von Monheim getrennt werden. „Das wird der Ghazastreifen in Monheim“, spitzt er seine Kritik zu. Außerdem sieht er die Gefahr, dass Hobby-Kapitäne mit der Strömung im Rhein nicht zurechtkommen. Auch ökologische Fragen wirft er auf, da der Kanal auch durch Ausgleichsflächen (Steinacker) und durch Wald führen soll.