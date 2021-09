Hausmeister aus Monheim : Mutmaßlicher Vergewaltiger vor Gericht

Monheim/Wuppertal Ein Monheimer Hausmeister soll die Mitarbeiterin einer Putzkolonne zum Sex gezwungen haben. Er soll die Frau erst mit Sekt in den Keller gelockt und sie dann dort vergewaltigt haben.

Auf der Anklagebank vor dem Wuppertaler Landgericht sitzt der ehemalige Hausmeister einer Versicherung in Wuppertal . Sein Opfer: Die Mitarbeiterin einer Putzkolonne, zum vermeintlichen Tatzeitpunkt im November 2017 beauftragt mit der Reinigung von vier Etagen der Versicherungs-Filiale. Der Tatvorwurf gegen den Monheimer Hausmeister: Er soll die Frau erst mit Sekt in den Keller gelockt und sie dann dort vergewaltigt haben. Und nicht nur das: Glaubt man den geladenen Zeugen, so soll es bereits zuvor sexuelle Belästigungen am laufenden Band gegeben haben.

Mal hier an den Hintern gefasst, mal dort die Brust berührt – offenbar hatten auch andere Mitarbeiterinnen der „Putzkolonne“ immer wieder die sexuellen Grenzüberschreitungen des Angeklagten zu ertragen. Am Ende auch deren Chefin, die trotz sich häufender Klagen zuvor immer abgewiegelt haben soll, weil sie nicht nur den Auftrag habe behalten wollen, sondern gerne in weiteren Etagen geputzt hätte. Erst, als ihr der Hausmeister im Aufzug sein Knie zwischen die Beine und seine Zunge in den Mund geschoben hatte, sei die Chefin der Putzkolonne aktiv geworden. Sie wandte sich an den Geschäftsführer der Versicherung. Nicht nur der Hausmeister scheint einigen im Haus tätigen Frauen anzügliche Angebote gemacht zu haben, sondern auch dessen Ehefrau. Von Zeugen war zu hören, dass es Aufforderungen der beiden zum „flotten Dreier“ gegeben haben soll. Besonders pikant: Die Frau des nun angeklagten Hausmeisters war im gleichen Unternehmen beschäftigt, als Assistentin des Geschäftsführers. Der wurde nun ebenfalls als Zeuge gehört und das Unwohlsein inmitten dieses aus dem Privaten ins Dienstliche überschwappenden Lotterlebens war ihm deutlich anzumerken. Man habe damals schnell reagiert und dem Angeklagten einen Aufhebungsvertrag vorgelegt, den der sofort unterschrieben habe. Auch dessen Frau, also seine Assistentin, sei aus dem Unternehmen ausgeschieden. So einvernehmlich scheint es später dann doch nicht gelaufen zu sein: Es folgten mehrere Prozesse vor dem Arbeitsgericht. Der Anwalt des nun wegen Vergewaltigung angeklagten Hausmeisters soll damals sehr forsch vorgegangen sein und die Versicherung als ehemaligen Arbeitgeber mit juristischer Korrespondenz überzogen haben. Auch das vermeintliche Vergewaltigungsopfer hatte damals Post bekommen: Die Frau sollte 37.000 Euro zahlen, wenn sie weiterhin behaupten würde, dass der Hausmeister sie sexuell belästigt habe. Der hatte derweil dem Richter beim Arbeitsgericht erzählt, dass er eine Affäre mit der Frau gehabt habe und es dabei im Keller der Filiale zu einvernehmlichem Sex gekommen sei. Woraufhin die Betroffene dem Geschäftsführer der Versicherung beinahe ein Jahr nach dem Vorfall mitteilte, dass es sich dabei um eine Vergewaltigung gehandelt haben soll. Es ist eine verworrene Gemengelage, inmitten derer es nicht nur um sexuelle Grenzüberschreitungen und um das Ausnutzen von Machtverhältnissen geht, sondern auch darum, was Frauen in prekären Arbeitsverhältnissen und aus finanzieller Not heraus erdulden.