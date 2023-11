Monheim Haushaltsexperte: gebührenfreie Kita und Ogata abschaffen

Konkret führt Helmut Fiebig das für den Haushalt 2024 geplante Defizit von 37,5 Millionen an, mit der das Eigenkapital in Höhe von 6,78 Prozent in Anspruch genommen werde. In 2025 seien es dann 39,9 Millionen Euro, in 2026 bereits 43,9 Millionen Euro und in 2027 steigere es sich auf 46,9 Millionen Euro. Von 2024 bis 2027 würden so 168 Millionen Euro an Eigenkapital zur Finanzierung konsumtiver Aufwendungen verbraucht. Nach der Umbuchung von 80 Millionen Euro von der Allgemeinen in die Ausgleichsrücklage verblieben am Ende von den einst 215 Millionen Euro in der Ausgleichsrücklage nur noch knapp 47 Millionen Euro übrig. „Vielleicht können Sie damit noch den Haushalt 2028 finanzieren. 2029 wird dann aber sehr düster werden,“ schreibt Fiebig in seinem Brief an den Bürgermeister. Dann drohe ein Haushaltssicherungskonzept.