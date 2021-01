Digitales Projekt : Neues Video zeigt Ritterleben rund um Haus Bürgel

Das Lehrvideo ist vor dem verschärften Lockdown entstanden, trotzdem wurde auf den Infektionsschutz geachtet. Foto: RP/Anna-Lena Weber

Monheim/Urdenbach Das digitale Projekt ist auch für den Latein- und Geschichtsunterricht gedacht. Geplant sind Audio-Guides und eine virtuelle Maternuskapelle.

(dsch/og) Gaius Tullius Lupus ist der letzte Römer auf Haus Bürgel – oder eher Germane, angeworben von der Römischen Armee, um die Grenzen des Reichs zu schützen. Er grüßt seine Gäste mit „Salvete und guten Tag“, trägt Tunika und Lederstiefel und zeigt voller Stolz seine militärische Ausrüstung.

Im echten Leben heißt er Wolfgang Drees, ist ehrenamtlicher Mitarbeiter von Haus Bürgel und führt dort in historischer Gewandung durch das Museum. Außerdem ist er Darsteller im neuen digitalen Projekt „Veni, Vidi, Video“, das vom Römischen Museum Haus Bürgel in Zusammenarbeit mit dem Verein Akki (Aktion und Kultur mit Kindern) sowie der Hochschule Niederrhein produziert wurde. Es dient dazu, auch in der Zeit der Lockdowns einen Besuch in der historischen Anlage zu ermöglichen; ist aber zugleich auch als Material für den Latein- und Geschichtsunterricht der fünften und sechsten Klasse konzipiert.

In fünf kurzen Videos führt Drees in historischer Kleidung durch das ehemalige Römerkastell aus dem vierten Jahrhundert in der Urdenbacher Kämpe, erzählt dabei vom Alltag der Römer im Rheinland, wie die Legionäre vor über 1600 Jahren gekämpft haben. Gaiuls Tullius Lupus zeigt den Umgang mit Schild und Schwert und präsentiert das Wurfspeer-Werfen.

Initiiert hat das Projekt eine Gruppe von Master-Studenten des Studiengangs Kulturpädagogik an der Hochschule Niederrhein rund um Anna-Lena Weber, Assistentin der gemeinnützigen Haus Bürgel Betriebs-GmbH mit Sitz im Monheimer Rathaus. „Gedreht haben wir Anfang September. Fünf Menschen waren dabei, natürlich immer mit Maske und Abstand“, betont Weber. Die meisten Aufnahmen fanden zudem im Freien auf dem Gelände von Haus Bürgel statt. „Es ist schön, den Kindern auch in dieser Zeit, in der viel Unterricht zu Hause an Schreibtisch und Bildschirm stattfindet, zu ermöglichen, ein bisschen Museumsluft zu schnuppern“, erzählt Weber.

Für die Studentinnen war auch wichtig, das Begleitmaterial, ein Angebot für den digitalen Unterricht, nicht „zu verschult“ zu gestalten. Zehn Schulen haben bereits einen Testlauf gemacht. Die ersten Rückmeldungen fallen positiv aus. Videos und Begleitmaterial stehen auf der Homepage von Haus Bürgel kostenlos zur Verfügung.

Marion Niebel, die Heike Rieger als Geschäftsführerin der Haus Bürgel Betriebs-gGmbH abgelöst hat, ist bereits jetzt zufrieden mit dem Ergebnis. Für die Tourismus- und Marketing-Expertin ist wichtig, dass sich das Römische Museum langfristig modernisiert, digitaler und interaktiver wird. Die Anlage soll in die Weltkulturerbe-Liste aufgenommen werden.