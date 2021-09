Movimento in Monheim : Mit Muskelkraft zum Musikgenuss

Monheim Am Tag des offen Denkmals feiert Movimento, ein neues Konzertformat, Premiere. Musikbegeisterte Radfahrer passieren auf ihrer Tour entlang des Rheins auch Stationen in Baumberg.

(elm) Movimento – die musikalische Radtour am Rhein feiert am 12. September Premiere. Am Tag des offenen Denkmals präsentiert Movimente ein abwechslungsreiches Programm vorbei an Schlössern und Klöstern, Auen und Baggerseen mit Kurzkonzerten, Kleinkunst und Besichtigungen. Ob auf sportlichen 28 oder familienfreundlichen zehn Streckenkilometern: Jeder kann über Programm, Strecke und Tempo selbst entscheiden. Rechts und links des Rheins haben sich Kulturveranstalter zusammengetan und ein neues Veranstaltungskonzept entwickelt, mit dem sich innerhalb eines Tages eine ganze Kulturregion per Fahrrad nachhaltig und umweltfreundlich erleben lässt.