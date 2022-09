Am Sonntag, 11. September: : Haus Bürgel lädt zum Aktionstag ein

Vor dem historischen Gemäuer schlägt eine Römerkohorte ihr Lager auf. Foto: RP/Kay Uwe Fischer

Baumberg Am Tag des offenen Denkmals gibt es ein buntes Programm für die ganze Familie. Dabei können groß und klein bei freiem Eintritt und buntem Programm in das besondere Zusammenspiel aus Kaltblutpferdezucht, Biologischer Station und Römischem Museum eintauchen.

Einen Aktionstag rund um Römer, Natur und Pferde gibt es auf Haus Bürgel am kommenden Sonntag, 11. September. Am Tag des offenen Denkmals sind insbesondere Familien angesprochen, informieren die Veranstalter. Auf dem Gelände des ehemaligen Römerkastells finde zwischen 11 und 17 Uhr wieder der jährliche Aktionstag statt. Dabei könnten groß und klein bei freiem Eintritt und buntem Programm in das besondere Zusammenspiel aus Kaltblutpferdezucht, Biologischer Station und Römischem Museum eintauchen.

Ein Römerlager auf der Wiese hinter dem Herrenhaus biete die Möglichkeit, den Alltag in der Antike hautnah mitzuerleben. Entsprechende Vorführungen der „I. Roemercohorte Opladen“ ermöglichten zudem einen genaueren Einblick in die damalige Legionärsausbildung, heißt es in der Ankündigung. Neben antiker Musik und Führungen über die Streuobstwiese oder zu den Honigbienen gebe es mehrmals täglich Planwagenfahrten mit den Kaltblütern Eberhard und Tilda.

Info „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ Denkmale sind Zeugen vergangener Geschichten ihrer Bewohner und Erbauer. Ihre Bausubstanz steckt voller Beweismittel. Historische Narben, Ergänzungen und Weiterentwicklungen erzählen viel über ein Bauwerk und seine Bewohner. Der Tag des offenen Denkmals 2022 geht der Frage nach, welche Erkenntnisse und Beweise sich durch die Begutachtung der originalen Denkmalsubstanz gewinnen lassen. Welche Spuren hat menschliches Handeln hinterlassen? Unter dem Motto „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ lädt der Tag des offenen Denkmals zur Spurensuche ein.

Unter verschiedensten Verkaufsständen finde sich auch der Museumsshop, in welchem sowohl römisches Spielzeug und Limes-Tee, als auch die neue Bürgeler Gewürzmischung erworben werden könne. In Kooperation mit der Monheimer Gewürzmanufaktur sei aus Kräutern des römischen Nutzgartens, der von ehrenamtlichen Kräften der Biologischen Station gepflegt werde, ein schmackhaftes Gewürz entstanden, welches es am Sonntag erstmalig zu kaufen gibt, so die Organisatoren.

Außerdem sei auch der ADFC wieder mit vor Ort und biete an seinem Stand zwischen 11 und 14 Uhr die Möglichkeit, das eigene Fahrrad codieren zu lassen. Um eventuelle Wartezeiten für alle zu verkürzen, sollte der Codierauftrag bereits zuhause auf der Homepage des ADFC ausgefüllt und ausgedruckt werden, raten die Veranstalter.

In Vorbereitung zum Aktionstag habe der Förderverein Haus Bürgel mit vereinten Kräften die Kuppel des römischen Backofens saniert, der nun wieder in voller Pracht erstrahle, und in dem am Sonntag traditionelles Brot nach römischer Rezeptur gebacken werde. Dazu gebe es Moretum – einen Aufstrich aus Schafskäse, Knoblauch und frischen Kräutern, der besonders bei Erwachsenen sehr beliebt sei.

Neben dieser Köstlichkeit sei sowohl mit herzhaften als auch süßen Speisen für das leibliche Wohl gesorgt. Und wer eine kühle Erfrischung brauche, werde am Getränkestand fündig oder könne gemeinsam mit der Biologischen Station eigenen Apfelsaft pressen.

Und auch das diesjährige Motto des Denkmaltages „Kulturspur - ein Fall für den Denkmalschutz“ komme neben dem vielfältigen Programm nicht zu kurz. Für Spurensucherinnen und Spurensucher gebe es am Sonntag erstmalig eine Entdeckerkarte, die mit zahlreichen Aufgaben und Rätseln über das Gelände führe. Wer mindestens sieben Stationen erfolgreich besucht und sich entsprechende Stempel abgeholt habe, könne anschließend bei einem spannenden Gewinnspiel mitmachen. Von Schreibsets über Tassen und Brotdosen bis zu freien Museumseintritten gebe es vieles zu gewinnen. Der Hauptgewinn ist eine Naturaktion bei der Biologischen Station Haus Bürgel.

(pc)