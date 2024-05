Am 19. Mai in Monheim Haus Bürgel feiert Museumstag mit großem Marktplatz

Wer ein ganz besonderes Stück von Haus Bürgel ergattern möchte, kann an einer Vintage-Möbel-Auktion teilnehmen. In kleinen Gruppen können Interessenten zwischen 11 und 14 Uhr Bürgeler Dachbodenschätze wie Tische, Schränke und Stühle entdecken. Um 14 Uhr werden sie versteigert. „Die Stücke stammen aus dem Privatbesitz von Familie Reuter und tragen allesamt ein Stück Bürgeler Geschichte sowie die eine oder andere spannende Anekdote in sich, die Herbert Reuter gern mit Neugierigen teilt“, erklärt Lena Piorek. Die verkauften Teile können nach Absprache in den Tagen nach der Veranstaltung abgeholt werden. Parallel zum bunten Markttreiben bieten Ehrenamtliche des Römischen Museums kostenfreie Führungen an. Dabei soll es verschiedene Themenschwerpunkte wie die römische Vergangenheit von Haus Bürgel, den Alltag der Soldaten im ehemaligen Römerkastell und die Geschichte des heutigen Gutshofs geben. Der Eintritt zum Museum und zum archäologischen Außenpfad ist am Museumstag frei.