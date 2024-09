Haushaltsexperte über Finanzen in Monheim „Schon 2023 brauchte Monheim einen Dispo-Kredit von 52 Millionen Euro“

Als der Vorsitzende der Bayer AG am 19. Februar erklärte, dass er nur noch 11 Cent an Dividende an die Aktionäre ausschütten wolle, ahnte zumindest Helmut Fiebig, der Ex-Kämmerer der Stadt Monheim und Monheimer Bürger: „Wenn einer der größten Gewerbesteuerzahler Monheims erklärt, seine Aktionäre gehen leer aus, dann fließen auch keine Steuergelder mehr ins Stadtsäckel.“ Die Stadt, so Fiebig, hätte umgehend handeln müssen. Die Kämmerin hätte dafür sorgen müssen, dass die Vorauszahlung für 2023 und 2024 angepasst wird. Die Kreisumlage des Jahres 2025 richte sich nach den steuerlichen Ist-Zahlungen vom 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024. „Wenn ich einen Steuereinbruch erwarte, muss ich dafür sorgen, dass die Steuerbemessungsgrundlage im 1. Halbjahr heruntergeht“, sagt der Finanzexperte. So werde die Stadt im Jahre 2025 in die Kreisumlage einzahlen, als hätte sie die vollen Einnahmen.