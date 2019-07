Monheim : Kunstschule bietet Workshop vor Handyfilm-Festival

Monheim (og) Zum zweiten Mal veranstaltet das Sojus 7 im Herbst das Handyfilm-Festival „mo.BILE“. Laien und Profis können zum Thema „Nicht witzig!“ kurze, mit dem Smartphone gefilmte Videos einreichen und in drei Kategorien attraktive Preise gewinnen.

In der Kunstschule am Berliner Ring 9 lernen die Teilnehmenden an den beiden Tagen, jeweils von 10 bis 16 Uhr, wie sie auch in einem dreiminütigen Film Spannung erzeugen und welche Tricks und Kniffe es beim Filmen mit einer Handykamera gibt. Anmeldungen werden mit Angabe der Kursnummer K-19W-7002 unter Tel. 02173 951-4160, per E-Mail an kunstschule@monheim.de angenommen. Mit den Ergebnissen können die Jugendlichen am Festival teilnehmen.