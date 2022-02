Raub in Monheim : Handy-Raub: 26-Jähriger wird leicht verletzt

Monheim Ein 26-jähriger Monheimer ist am Freitagmorgen von zwei unbekannten Männern auf der Geschwister-Scholl-Straße beraubt worden. Dabei wird er leicht verletzt.

(og) Ein 26-jähriger Monheimer ist am Freitagmorgen von zwei unbekannten Männern auf der Geschwister-Scholl-Straße beraubt worden. Dabei wird er leicht verletzt. Die Täter erbeuten sein Handy. Wie die Polizei mitteilt, ist der 26-Jährige gegen 4.30 Uhr mit dem Bus (Linie 789) vom Busbahnhof in Richtung Baumberg unterwegs. Mit ihm fahren zwei junge Männer, die mit ihm an der Haltestelle Hegelstraße aussteigen. Der Monheimer besucht einen Bekannten. Gegen 5.10 Uhr kehrt er zurück auf die Geschwister-Scholl-Straße und geht zur Bushaltestelle Hegelstraße. In Höhe des Hauses Nummer 27 trifft er erneut auf die jungen Männer aus dem Bus. Sie bitten um Zigaretten und schlagen unvermittelt auf den Monheimer ein. Anschließend fliehen sie. Das Handy haben sie erbeutet. Das Opfer geht nach Hause und informiert die Polizei. Eine Nahbereichsfahndung verläuft ergebnislos. Die Räuber sollen circa 25 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein. Sie sollen osteuropäisch aussehen. Einer der Täter soll schwarze Locken haben und trug eine schwarze Winterjacke mit Fellkragen. Der andere Täter soll kurze blonde Haare haben und eine helle Steppjacke getragen haben. Die Beamten leiten ein Strafverfahren ein, die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Monheim unter Telefon 02173 9594 6350 entgegen.