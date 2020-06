Einbruch : Handy-App verhindert Einbruch

Eine Handy-App verhindert einen Einbruch. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Monheim Monheim (og) Damit hat der Einbrecher nicht gerechnet. Als er versucht, am Donnerstagmorgen gegen ein Uhr in die Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses an der Lichtenberger Straße einzubrechen, wird er angesprochen.

