Monheim : Handtaschenräuber stiehlt Seniorin Geld und EC-Karten

MONHEIM Ein Handtaschenräuber hat am Donnerstagnachmittag einer 78-jährigen Frau Geld und EC-Karten gestohlen.

Wie die Polizei erst am Freitag mitteilte, kam die Rentnerin gegen 15.20 Uhr von einer Beerdigung auf dem Waldfriedhof und ging auf dem rechtsseitigen Geh-/Radweg der Baumberger Chaussee in Richtung Opladener Straße. Völlig überraschend riss ihr nahe der Fußgängerbrücke Iltisstraße von hinten ein Unbekannter die Tasche aus der Hand und rannte über einen Feldweg in Richtung Falkenstraße/Peter-Ustinov-Schule davon. Der Räuber ist 20 bis 25 Jahre alt und schlank, trug eine dunkelblaue Jacke, blaue Jeans und eine nach hinten gerichtete Kappe. Eine Radfahrerin fand die Handtasche ohne das Portemonnaie und übergab sie der 78-Jährigen.